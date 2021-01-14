«Тоттенхэм» готов расторгнуть контракт с Роузом

Фланговый защитник лондонского «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может стать свободным агентом. Как сообщает издание Talksport, руководство английского клуба планирует расторгнуть трудовой договор с 30-летним футболистом.

Источник отмечает, что Роуз больше не ходит в планы главного тренера команды Жозе Моуринью. Среди вариантов продолжения карьеры защитника называются римский «Лацио» и генуэзский «Дженоа».

Напомним, что Дэнни выступает в составе лондонского «Тоттенхэма» с 2007-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник на поле не появлялся.