Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Тоттенхэм» готов расторгнуть контракт с Роузом

14 Января 2021, 10:59,

Global Look Press

Фланговый защитник лондонского «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может стать свободным агентом. Как сообщает издание Talksport, руководство английского клуба планирует расторгнуть трудовой договор с 30-летним футболистом.

Источник отмечает, что Роуз больше не ходит в планы главного тренера команды Жозе Моуринью. Среди вариантов продолжения карьеры защитника называются римский «Лацио» и генуэзский «Дженоа».

Напомним, что Дэнни выступает в составе лондонского «Тоттенхэма» с 2007-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник на поле не появлялся.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Дэнни Роуз
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
odessa83234
14 Января 2021, 12:06

Дэнни Роуз не попал в заявку "Тоттенхэма" на нынешний сезон АПЛ и Лиги Европы.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола