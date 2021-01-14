«Арсенал» хочет арендовать голкипера «Барселоны»

Голкипер каталонской «Барселоны» Нето может сменить испанскую Примеру на английскую Премьер-лигу, об этом информирует издание Sky Sports.

Как сообщает источник, заинтересованность в услугах 31-летнего бразильского вратаря проявляет лондонский «Арсенал». Руководство «канониров» рассчитывает оформить аренду футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.

Напомним, что Нето перебрался на «Камп Ноу» летом 2019-го года. За трансфер голкипера «сине-гранатовые» заплатили 28 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании вратарь сыграл шесть матчей и пропустил шесть голов.