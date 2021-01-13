Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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АПЛ перенесла матч между «Лидсом» и «Саутгемптоном» на неопределённое время

13 Января 2021, 23:11,

Global Look Press

Матч Кубка Англии между «Саутгемптоном» и «Шрусбери Таун» пройдёт 19 января. Изначально он должен был состояться 10 января, но из-за большого количества заболевших в составе гостей был перенесён.

Это решение вызвало изменение в расписании английской Премьер-лиги. Игра 18-го тура между «Лидсом» и «Саутгемптоном», которая должная была состояться 20 января в 21:00 по московскому времени, перенесена на более поздний срок.

«Саутгемптон» в текущем сезоне английской Премьер-лиги после 17 сыгранных матчей занимает седьмую строчку в таблице, имея в своём активе 29 очков. «Шрусбери Таун» - представитель Лиги 1 (3-го по значимости дивизиона Англии).
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Саутгемптон, Кубок Англии, Шрусбери Таун
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