​Гвардиола объяснил улучшение результатов «Манчестер Сити»: «Мы стали меньше бегать и больше ходить по полю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил улучшение результатов его команды.

«Разница в том, что мы стали меньше бегать. До этого мы чересчур много бегали. Когда ты играешь в футбол, ты должен ходить или бегать меньше.

Бегать нужно тогда, когда у тебя нет мяча. Если же ты контролируешь мяч, то бежать должен мяч, а не ты. Мы прибавили в этом», - рассказал Гвардиола на пресс-конференции.

В среду «Манчестер Сити» проведёт очередной матч английской Премьер-лиги. Соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Брайтон». Не пропустите подробную текстовую трансляцию игры, которая стартует в 21:00 по Москве.