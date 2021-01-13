Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Гвардиола объяснил улучшение результатов «Манчестер Сити»: «Мы стали меньше бегать и больше ходить по полю»

13 Января 2021, 19:49,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил улучшение результатов его команды.

«Разница в том, что мы стали меньше бегать. До этого мы чересчур много бегали. Когда ты играешь в футбол, ты должен ходить или бегать меньше.

Бегать нужно тогда, когда у тебя нет мяча. Если же ты контролируешь мяч, то бежать должен мяч, а не ты. Мы прибавили в этом», - рассказал Гвардиола на пресс-конференции.

В среду «Манчестер Сити» проведёт очередной матч английской Премьер-лиги. Соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Брайтон». Не пропустите подробную текстовую трансляцию игры, которая стартует в 21:00 по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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0
Alex1972
13 Января 2021, 20:15

Пешеходы всегда были лучшими.... Месси знает... Хе-хе...

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Марченко Максим
13 Января 2021, 20:07

Бегают в лёгкой атлетике ,а в футбол играют .Все бегунки поэтому и находятся в низших лигах.)

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