​Гвардиола объяснил улучшение результатов «Манчестер Сити»: «Мы стали меньше бегать и больше ходить по полю»

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13 Января 2021, 19:49,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил улучшение результатов его команды.
«Разница в том, что мы стали меньше бегать. До этого мы чересчур много бегали. Когда ты играешь в футбол, ты должен ходить или бегать меньше.
Бегать нужно тогда, когда у тебя нет мяча. Если же ты контролируешь мяч, то бежать должен мяч, а не ты. Мы прибавили в этом», - рассказал Гвардиола на пресс-конференции.
В среду «Манчестер Сити» проведёт очередной матч английской Премьер-лиги. Соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Брайтон». Не пропустите подробную текстовую трансляцию игры, которая стартует в 21:00 по Москве.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
Пешеходы всегда были лучшими.... Месси знает... Хе-хе...
Бегают в лёгкой атлетике ,а в футбол играют .Все бегунки поэтому и находятся в низших лигах.)