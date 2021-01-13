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​Эмери: «Желаю «Арсеналу» и Артете всего наилучшего»

13 Января 2021, 19:40,

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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поговорил о своём бывшем клубе – лондонском «Арсенале».

«Я проработал в «Арсенале» полтора года. Думаю, первый сезон получился хорошим. Мы вышли в финал Лиги Европы и до конца боролись за место в топ-4 Премьер-лиги. Клуб поддерживал меня, я был доволен футболистами, атмосферой и фанатами.

Затем мы приняли некоторые решения, которые не подходили клубу. Ситуация изменилась, но я помню много положительных моментов. Мне нравилось быть тренером «Арсенала». Результаты к концу моего пребывания в клубе стали проблемой, но я благодарен клубу за эту возможность.

Это футбол. Теперь я желаю всего наилучшего «Арсеналу», Микелю Артете, болельщикам и всем в клубе», - сказал Эмери Football.London.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Унаи Эмери
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