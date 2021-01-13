Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Рэшфорд обсудил с Премьер-министром Великобритании наполняемость продуктовых корзин для нуждающихся

13 Января 2021, 15:55,

Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продолжает творить добрые дела. На днях футболист обратил внимание на недостаточную наполняемость продуктовых корзин для нуждающихся. Маркус опубликовал несколько фотографий и написал, что такого количества продуктов на трёхдневное питание одной семьи очень мало.

Теперь Рэшфорд обсудил этот вопрос с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Только что хорошо пообщались с Премьер-министром. Он заверил меня, что намерен исправить проблему с продуктовыми корзинами, и что в настоящее время проводится полная проверка цепочки поставок. Он согласен с тем, что продуктовые корзины, фото которых были опубликованы в Twitter, недопустимы», - написал Рэшфорд.

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Манкунианец76
13 Января 2021, 18:15

ах вон где он все свои силы тратит,как душевные,так и физические,что потом уже какой матч подряд по полю,что вареная муха ползает.Вот отвечаю,если бы я был игроком МЮ,то в матче с Бернли подошел и дал бы ему поджопник,чтоб расшевелить(((((

0
Tytus
13 Января 2021, 16:54

Пора Решфорду лорда давать. А там, глядишь, и в очередь на трон тиснут. А что? Был же в Штатах президент-афроамериканец, почему бы в Англии не короновать этнического пакистанца, или кто он там?
ЗЫ: Хороший игрок и дешевый популист.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола