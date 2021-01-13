​Рэшфорд обсудил с Премьер-министром Великобритании наполняемость продуктовых корзин для нуждающихся

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13 Января 2021, 15:55,
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продолжает творить добрые дела. На днях футболист обратил внимание на недостаточную наполняемость продуктовых корзин для нуждающихся. Маркус опубликовал несколько фотографий и написал, что такого количества продуктов на трёхдневное питание одной семьи очень мало.
Теперь Рэшфорд обсудил этот вопрос с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
«Только что хорошо пообщались с Премьер-министром. Он заверил меня, что намерен исправить проблему с продуктовыми корзинами, и что в настоящее время проводится полная проверка цепочки поставок. Он согласен с тем, что продуктовые корзины, фото которых были опубликованы в Twitter, недопустимы», - написал Рэшфорд.
3 days of food for 1 family...— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 11, 2021
Just not good enough. pic.twitter.com/Y7FJEFFAma
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд
ах вон где он все свои силы тратит,как душевные,так и физические,что потом уже какой матч подряд по полю,что вареная муха ползает.Вот отвечаю,если бы я был игроком МЮ,то в матче с Бернли подошел и дал бы ему поджопник,чтоб расшевелить(((((
Пора Решфорду лорда давать. А там, глядишь, и в очередь на трон тиснут. А что? Был же в Штатах президент-афроамериканец, почему бы в Англии не короновать этнического пакистанца, или кто он там?
ЗЫ: Хороший игрок и дешевый популист.