​Рэшфорд обсудил с Премьер-министром Великобритании наполняемость продуктовых корзин для нуждающихся

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продолжает творить добрые дела. На днях футболист обратил внимание на недостаточную наполняемость продуктовых корзин для нуждающихся. Маркус опубликовал несколько фотографий и написал, что такого количества продуктов на трёхдневное питание одной семьи очень мало.

Теперь Рэшфорд обсудил этот вопрос с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Только что хорошо пообщались с Премьер-министром. Он заверил меня, что намерен исправить проблему с продуктовыми корзинами, и что в настоящее время проводится полная проверка цепочки поставок. Он согласен с тем, что продуктовые корзины, фото которых были опубликованы в Twitter, недопустимы», - написал Рэшфорд.

3 days of food for 1 family...

Just not good enough. pic.twitter.com/Y7FJEFFAma