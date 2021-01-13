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«Манчестер Сити» снова в центре скандала: Клуб обвинили в создании фейковой работы для отца молодого футболиста

13 Января 2021, 14:09,

Шахтёр

«Манчестер Сити» в очередной раз оказался в центре скандала. Клуб обвинили в создании фейкового рабочего места для отца молодого футболиста Габриэля Фернандо Алмейды. Речь идёт о случае, который имел место быть ещё в 2011-м году, сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic.

Правила Премьер-лиги запрещают клубам финансово заинтересовывать молодых игроков, которые ещё не имеют права подписывать контракт, в том числе через выплаты родственникам. Однако «Манчестер Сити» якобы переступил через это правило через наем отца четырнадцатилетнего Алмейры скаутом.

С сентября 2011 года по июнь 2012 года Алмейда-старший получал от «Манчестер Сити» примерно по тысяче фунтов в месяц.

«Они платили мне, но я не работал. Меня устроили на курсы скаутинга, которые проходили на незнакомом мне английском языке», - сказал Алмейда-старший.

В клубе заявили, что Алмейда-старший действительно работал скаутом, однако сам отец игрока так не считает.

«Я ничего не делал. Это обман. В клубе не могут об этом не знать», - заявил Алмейда-старший.

Нарушения правил по работе с молодыми игроками влечёт за собой штраф или даже трансферный бан. Впрочем, пока неясно, будет ли Премьер-лига расследовать этот инцидент.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити
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