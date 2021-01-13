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«Барселона» и «ПСЖ» претендуют на Агуэро

13 Января 2021, 13:33,

Global Look Press

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро, у которого истекает срок трудового соглашения с «Манчестер Сити», имеет два заманчивых варианта продолжения карьеры.

Согласно информации издания The Sun, заинтересованность в подписании 32-летнего бомбардира проявляют каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ». Оба клуба готовы пригласить форварда летом, когда у него завершится контракт с манкунианцами.

Напомним, что Серхио выступает за «Манчестер Сити» с 2011-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Агуэро провел пять матчей, в которых не отметился голевыми действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
13 Января 2021, 14:43

барсе он зачем ??? он уже на списание вообще должен готовится... ну если только бесплатно

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