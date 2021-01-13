Стала известна сумма трансфера Фосу-Менсы в «Байер»

Опубликованы финансовые детали предстоящего трансфера защитника Тимоти Фосу-Менсы из «Манчестер Юнайтед» в леверкузенский «Байер».

Согласно информации издания Daily Mail, «фармацевты» заплатят «красным дьяволам» за 23-летнего футболиста два миллиона евро. Такая скромная сумма обусловлена истекающим контрактом Тимоти с манкунианцами.

Трудовой договор игрока с немецким клубом будет рассчитан до 2024-го года. В ближайшее время Тимоти пройдет медицинский осмотр и подпишет трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне Фосу-Менса прове на поле всего 108 минут и не отметился результативными действиями.