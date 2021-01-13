Энрике: «Робертсон - лучший левый защитник мира»

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13 Января 2021, 09:20,
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Экс-игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике высказался о фланговом защитнике мерсисайдцев Эндрю Робертсоне.
«Я считают Робертсона лучшим левым защитником мира. Эндрю показывает невероятный футбол в последние несколько сезонов.
«Ливерпуль» проводит матчи каждые три-четыре дня, а этот парень всегда играет на высочайшем уровне. Для меня Робертсон является футболистом сезона в составе «красных», - сказал Энрике в беседе с корреспондентом издания Sky Sports.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии 26-летний шотландец провел 17 поединков, отметившись голом и пятью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эндрю Робертсон, Хосе Энрике
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