Энрике: «Робертсон - лучший левый защитник мира»

Экс-игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике высказался о фланговом защитнике мерсисайдцев Эндрю Робертсоне.

«Я считают Робертсона лучшим левым защитником мира. Эндрю показывает невероятный футбол в последние несколько сезонов.

«Ливерпуль» проводит матчи каждые три-четыре дня, а этот парень всегда играет на высочайшем уровне. Для меня Робертсон является футболистом сезона в составе «красных», - сказал Энрике в беседе с корреспондентом издания Sky Sports.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии 26-летний шотландец провел 17 поединков, отметившись голом и пятью результативными передачами.