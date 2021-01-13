«Валенсия» нацелилась на голкипера «Манчестер Юнайтед»

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13 Января 2021, 08:24,
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Вратарь Серхио Ромеро близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно. Как сообщает издание Estadio Deportivo, 33-летний аргентинец имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.
В услугах опытного голкипера заинтересована «Валенсия». «Летучие мыши» подыскивают альтернативу Ясперу Силессену, находящемуся в лазарете из-за повреждения. Напомним, что контракт Ромеро с манкунианцами истекает летом 2021-го года.
Ранее СМИ сватали голкипера в «Боку Хуниорс».
За «Манчестер Юнайтед» вратарь выступает с 2015-го года. Серхио принял участие в 61 поединке, в которых пропустил 27 голов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Валенсия, Трансферы футбола - зима 2021, Серхио Ромеро