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«Валенсия» нацелилась на голкипера «Манчестер Юнайтед»

13 Января 2021, 08:24,

Global Look Press

Вратарь Серхио Ромеро близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно. Как сообщает издание Estadio Deportivo, 33-летний аргентинец имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.

В услугах опытного голкипера заинтересована «Валенсия». «Летучие мыши» подыскивают альтернативу Ясперу Силессену, находящемуся в лазарете из-за повреждения. Напомним, что контракт Ромеро с манкунианцами истекает летом 2021-го года.

Ранее СМИ сватали голкипера в «Боку Хуниорс».

За «Манчестер Юнайтед» вратарь выступает с 2015-го года. Серхио принял участие в 61 поединке, в которых пропустил 27 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валенсия, Трансферы футбола - зима 2021, Серхио Ромеро
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