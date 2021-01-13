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Фосу-Менса заключит с «Байером» контракт до 2024 года

13 Января 2021, 00:50,

Global Look Press

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса в ближайшее время станет футболистом леверкузенского «Байера».

Как сообщает Sport1, голландец заключит с немецким клубом контракт до 2024 года. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не сохранит за собой право обратного выкупа футболиста, а в контракте Тимоти не будет прописана сумма отступных. Фосу-Менса уже прибыл в Германию.

Контракт 23-летнего защитника с «манкунианцами» истекает 30 июня 2021 года, в нынешнем сезоне футболист провёл на поле всего лишь 108 минут и не отметился голевыми действиями.

В активе Фосу-Менса три матча за сборную Голландии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Байер, Трансферы футбола - зима 2021, Тимоти Фосу-Менса
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