Фосу-Менса заключит с «Байером» контракт до 2024 года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса в ближайшее время станет футболистом леверкузенского «Байера».

Как сообщает Sport1, голландец заключит с немецким клубом контракт до 2024 года. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не сохранит за собой право обратного выкупа футболиста, а в контракте Тимоти не будет прописана сумма отступных. Фосу-Менса уже прибыл в Германию.

Контракт 23-летнего защитника с «манкунианцами» истекает 30 июня 2021 года, в нынешнем сезоне футболист провёл на поле всего лишь 108 минут и не отметился голевыми действиями.

В активе Фосу-Менса три матча за сборную Голландии.