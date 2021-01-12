«Шеффилд Юнайтед» победил в первый раз в сезоне

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12 Января 2021, 22:56,
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Во вторник в АПЛ стартовал 18-й тур. И сразу же случилась долгожданная первая победа «Шеффилд Юнайтед». Главный аутсайдер лиги на 45-й минуте получил лишнего игрока после красной карточки Райана Фрейзера, а во втором тайме создал достаточно моментов для победы. Гол был только один - Билли Шарп заработал пенальти и забил мяч, а в концовке Риан Брюстер зарядил в штангу.
Итог: 1:0, первая победа «Шеффилда».
Протокол игры
|(1:0) Шарп Билли 73'
Ремсдейл Арон • Башам Крис 51' ( Брюстер Риан ( 51') • Иган Джон • Ампаду Этан • Богл Джейден • Ландстрем Джон • Норвуд Оливер • Флек Джон • Осборн Бен • Макголдрик Дэвид • 90'Бёрк Оливер 59' ( Шарп Билли ( 59' ) 80'
Запасные: Брайан Кин • Лоу Макс • Джагелка Фил • Фодеринхэм Уэсли • Муссе Ли
Дарлоу Карл • 69'Йедлин Деандре 85' ( Мёрфи Джейкоб ( 85') • Фернандес Федерико 77' ( Кэрролл Эндрю ( 77') • Шёр Фабиан • 86'Кларк Киран • Дамметт Пол 74' ( Ритчи Мэтт ( 74') • Хендрик Джефф • Лонгстафф Шон • Хэйден Айзак • Фрейзер Райан 42' • 45'Уилсон Каллум
Запасные: Лонгстафф Мэттью • Гейл Дуайт • Жоэлинтон • Дубравка Мартин • Андерсон Эллиот • Альмирон Мигель
12 января. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ньюкасл, Шеффилд Юнайтед