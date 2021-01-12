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«Шеффилд Юнайтед» победил в первый раз в сезоне

12 Января 2021, 22:56,

Global Look Press

Во вторник в АПЛ стартовал 18-й тур. И сразу же случилась долгожданная первая победа «Шеффилд Юнайтед». Главный аутсайдер лиги на 45-й минуте получил лишнего игрока после красной карточки Райана Фрейзера, а во втором тайме создал достаточно моментов для победы. Гол был только один - Билли Шарп заработал пенальти и забил мяч, а в концовке Риан Брюстер зарядил в штангу.

Итог: 1:0, первая победа «Шеффилда».

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл
(1:0) Шарп Билли 73'    
Ремсдейл Арон Башам Крис   51' (Брюстер Риан (   51') Иган Джон Ампаду Этан Богл Джейден Ландстрем Джон Норвуд Оливер Флек Джон Осборн Бен Макголдрик Дэвид   90' Бёрк Оливер   59' (Шарп Билли (   59'   80')
Запасные: Брайан Кин Лоу Макс Джагелка Фил Фодеринхэм Уэсли Муссе Ли
Дарлоу Карл   69' Йедлин Деандре   85' (Мёрфи Джейкоб (   85') Фернандес Федерико   77' (Кэрролл Эндрю (   77') Шёр Фабиан   86' Кларк Киран Дамметт Пол   74' (Ритчи Мэтт (   74') Хендрик Джефф Лонгстафф Шон Хэйден Айзак Фрейзер Райан   42'   45' Уилсон Каллум
Запасные: Лонгстафф Мэттью Гейл Дуайт Жоэлинтон Дубравка Мартин Андерсон Эллиот Альмирон Мигель
12 января. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ньюкасл, Шеффилд Юнайтед
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