«Шеффилд Юнайтед» победил в первый раз в сезоне

Во вторник в АПЛ стартовал 18-й тур. И сразу же случилась долгожданная первая победа «Шеффилд Юнайтед». Главный аутсайдер лиги на 45-й минуте получил лишнего игрока после красной карточки Райана Фрейзера, а во втором тайме создал достаточно моментов для победы. Гол был только один - Билли Шарп заработал пенальти и забил мяч, а в концовке Риан Брюстер зарядил в штангу.

Итог: 1:0, первая победа «Шеффилда».