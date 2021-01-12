«Арсенал» интересуется полузащитником «Шахтёра»

Полузащитник «Шахтёра» Манор Соломон может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает The Guardian, за 21-летним футболистом следит «Арсенал», который летом планирует сделать предложение донецкому клубу.

Полузащитник сборной Израиля перешёл в «Шахтёр» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне Соломон сыграл семнадцать матчей за донецкий клуб, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Действующее соглашение Манора с «Шахтёром» действует до 31 декабря 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

Отметим, что полузащитник дебютировал за сборную Израиля в возрасте восемнадцати лет.