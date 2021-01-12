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​«Манчестер Юнайтед» может предложить Рамосу двухлетний контракт

12 Января 2021, 18:47,

Global Look Press

Слухи по поводу будущего защитника «Реала» Серхио Рамоса никуда не деваются. Действующий контракт футболиста истекает в конце сезона, и стороны до сих пор не договорились о продлении трудового договора. Поговаривают, что мнения игрока и клуба по поводу нового контракта расходятся.

Как сообщает Calciomercato, воспользоваться ситуацией и предложить Рамосу двухлетний контракт на хороших условиях может «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент в клубе рассматривают такой вариант.

Стоит сказать, что с первого января Рамос имеет право вести переговоры с другими клубами и даже подписать предварительный контракт с клубом не из Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Серхио Рамос
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Комментарии (2)
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1
snk6565
12 Января 2021, 19:19

Мага с Рамосом в штрафной...что в своей, что в чужой...это может быть феерично))))

0
altmax
12 Января 2021, 19:21

Зато правильные 5+15. Пятнашку хоть завтра можно отобрать у вечно перспективного

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