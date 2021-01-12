​«Манчестер Юнайтед» может предложить Рамосу двухлетний контракт

Слухи по поводу будущего защитника «Реала» Серхио Рамоса никуда не деваются. Действующий контракт футболиста истекает в конце сезона, и стороны до сих пор не договорились о продлении трудового договора. Поговаривают, что мнения игрока и клуба по поводу нового контракта расходятся.

Как сообщает Calciomercato, воспользоваться ситуацией и предложить Рамосу двухлетний контракт на хороших условиях может «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент в клубе рассматривают такой вариант.

Стоит сказать, что с первого января Рамос имеет право вести переговоры с другими клубами и даже подписать предварительный контракт с клубом не из Испании.