Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Конса из «Астон Виллы» - единственный защитник из топ-5 лиг, которого ни разу не обыграли

12 Января 2021, 18:41,

Global Look Press

Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса может похвастаться тем, что в этом чемпионате Англии его ни разу не обыграли. Среди защитников из топовой пятёрки европейских чемпионатов, сыгравших хотя бы десять игр, никто не имеет такого показателя. Об этом сообщает портал Whoscored, специализирующийся на футбольной статистике.

Двадцатитрехлетний Эзри Конса выступает за «Астон Виллу» с лета 2019 года после перехода из «Брентфорда». В текущем чемпионате Англии защитник провёл тринадцать матчей и даже забил два гола – в поединках против «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтона».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Астон Вилла, Эзри Конса
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