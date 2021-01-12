​Абрамович может вернуть Гранта в «Челси» в помощь Лэмпарду

Владелец «Челси» Роман Абрамович рассматривает вариант с возвращением в клуб израильского тренера Авраама Гранта. Об этом сообщает TEAMtalk, ссылаясь на собственные источники.

Абрамович сохраняет хорошие отношения с 65-летним Грантом и может сделать его помощником молодого тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

Авраам Грант возглавлял «Челси» в сезоне 2007/2008. Лондонцы тогда заняли второе место в Премьер-лиге и добрались до финала Лиги чемпионов, где в Москве проиграли «Манчестер Юнайтед» по пенальти.

Прошлым летом Авраам Грант рассказывал, что за четвёртое место в Премьер-лиге Роман Абрамович сослал бы его в Сибирь.