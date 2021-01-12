Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Моуринью: «А кто сказал Озилу, что «Тоттенхэму» он нужен?»

12 Января 2021, 16:42,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу слов хавбека «Арсенала» Месута Озила. Ранее немецкий футболист заявил, что скорее завершит карьеру, чем отправится в «Тоттенхэм».

«А кто сказал Озилу, что «Тоттенхэму» он нужен?» - сказал Моуринью во время пресс-конференции.

Отметим, что Месут Озил далеко не впервые уколол «шпор» в своём высказывании. Осенью он заявлял, что если захочет оставаться без трофеев, то перейдёт в «Тоттенхэм».

Месут Озил в зимнее трансферное окно может покинуть «Арсенал». Он не выходил на поле с марта и осенью даже не попал в заявку команды на турниры.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Месут Озил
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола