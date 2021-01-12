​Моуринью: «А кто сказал Озилу, что «Тоттенхэму» он нужен?»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу слов хавбека «Арсенала» Месута Озила. Ранее немецкий футболист заявил, что скорее завершит карьеру, чем отправится в «Тоттенхэм».

«А кто сказал Озилу, что «Тоттенхэму» он нужен?» - сказал Моуринью во время пресс-конференции.

Отметим, что Месут Озил далеко не впервые уколол «шпор» в своём высказывании. Осенью он заявлял, что если захочет оставаться без трофеев, то перейдёт в «Тоттенхэм».

Месут Озил в зимнее трансферное окно может покинуть «Арсенал». Он не выходил на поле с марта и осенью даже не попал в заявку команды на турниры.