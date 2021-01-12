Клуб из Лондона нацелился на Милика

Польский форвард Аркадиуш Милик имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Согласно информации издания Domenica Sportiva, заинтересованность в трансфере 26-летнего игрока проявляет лондонский «Вест Хэм».

Как сообщает источник, «молотобойцы» могут предложить неаполитанцам за переход нападающего девять миллионов евро. Действующий трудовой договор Аркадиуша с «Наполи» истекает летом 2021-го года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Милику со стороны «Атлетико» и «Марселя».

В текущем сезоне поляк на поле не появлялся, поскольку не включен в заявку «Наполи».