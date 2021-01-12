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Клуб из Лондона нацелился на Милика

12 Января 2021, 13:08,

Global Look Press

Польский форвард Аркадиуш Милик имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Согласно информации издания Domenica Sportiva, заинтересованность в трансфере 26-летнего игрока проявляет лондонский «Вест Хэм».

Как сообщает источник, «молотобойцы» могут предложить неаполитанцам за переход нападающего девять миллионов евро. Действующий трудовой договор Аркадиуша с «Наполи» истекает летом 2021-го года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Милику со стороны «Атлетико» и «Марселя».

В текущем сезоне поляк на поле не появлялся, поскольку не включен в заявку «Наполи».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Трансферы футбола - зима 2021, Аркадиуш Милик
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