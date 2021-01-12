Фердинанд - о новичке «Манчестер Юнайтед»: «Он способен покорить футбольный мир»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о новичке манкунианцев Амада Диалло Траоре.

«Этот игрок способен покорить футбольный мир. В клубе считают, что нашли большой талант. О Роналду тоже мало что знали до трансфера. В этом аспекте Траоре похож на него. Если Амада правильно использует свой талант, то станет суперзвездой», - передает слова Фердинанда портал Goal.

Напомним, что 18-летний игрок перебрался в стан «красных дьяволов» из «Аталанты». Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро. Еще 15 миллионов клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов.