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Фердинанд - о новичке «Манчестер Юнайтед»: «Он способен покорить футбольный мир»

12 Января 2021, 12:32,

Global Look Press

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о новичке манкунианцев Амада Диалло Траоре.

«Этот игрок способен покорить футбольный мир. В клубе считают, что нашли большой талант. О Роналду тоже мало что знали до трансфера. В этом аспекте Траоре похож на него. Если Амада правильно использует свой талант, то станет суперзвездой», - передает слова Фердинанда портал Goal.

Напомним, что 18-летний игрок перебрался в стан «красных дьяволов» из «Аталанты». Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро. Еще 15 миллионов клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Рио Фердинанд, Амада Диалло Траоре
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