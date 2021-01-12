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«Арсенал» хочет купить хавбека «Брайтона»

12 Января 2021, 12:22,

Global Look Press

Малийский хавбек Иву Биссума, права на которого принадлежат «Брайтону», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом информирует издание Football London.

По данным источника, заполучить африканского полузащитника в свои ряды рассчитывает лондонский «Арсенал». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Контракт Биссума с «Брайтоном» рассчитан до середины 2023-го года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость малийца в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник сыграл 16 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Брайтон, Трансферы футбола - зима 2021, Иву Биссума
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