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Озил рассказал, где хочет продолжить карьеру

12 Января 2021, 11:47,

Global Look Press

Немецкий плеймейкер Месут Озил, который близок к уходу из лондонского «Арсенала», рассказал, где бы он хотел продолжить карьеру.

«Я продолжу выступать после завершения контракта с «канонирами». Где бы мне хотелось поиграть? Есть две страны, куда я хочу переехать. Это США и Турция. Если отправлюсь в Турцию, то соглашусь играть только за «Фенербахче», - гласит сообщение полузащитника в «Твиттере».

Действующий контракт Месута с лондонским «Арсеналом» рассчитан до середины 2021-го года. Ранее появилась информация, что немец близок к подписанию трехлетнего договора с «Фенербахче».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Месут Озил
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