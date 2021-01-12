«Милан» интересуется защитником «Челси»

Защитник Фикайо Томори близок к уходу из лондонского «Челси» в текущее трансферное окно. 23-летний игрок может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, заинтересованность в услугах футболиста проявляет «Милан». «Россонери» могут оформить аренду Томори до конца сезона-2020/2021.

Напомним, что Фикайо является воспитанником академии «Челси». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник провел всего один поединок, не отметившись результативными действиями.

Действующий трудовой договор Томори с лондонским клубом рассчитан до середины 2024-го года.