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«Милан» интересуется защитником «Челси»

12 Января 2021, 10:09,

Global Look Press

Защитник Фикайо Томори близок к уходу из лондонского «Челси» в текущее трансферное окно. 23-летний игрок может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, заинтересованность в услугах футболиста проявляет «Милан». «Россонери» могут оформить аренду Томори до конца сезона-2020/2021.

Напомним, что Фикайо является воспитанником академии «Челси». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник провел всего один поединок, не отметившись результативными действиями.

Действующий трудовой договор Томори с лондонским клубом рассчитан до середины 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Фикайо Томори
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