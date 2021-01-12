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Президент «Фенербахче»: «Сейчас у нас самые высокие шансы, чтобы подписать Озила»

12 Января 2021, 09:42,

УЕФА

Президент «Фенербахче» Али Коч высказался о переговорах с хавбеком лондонского «Арсенала» Месутом Озилом.

«Мы по-прежнему хотим подписать Месута. В данный момент «Фенербахче» имеет самые высокие шансы, чтобы подписать этого футболиста.

Пока нам не удалось оформить трансфер. Он может как состояться, так и сорваться. Будем сообщать о новостях по мере их поступления», - приводит слова руководителя издание Tribal Football.

Ранее СМИ сообщали, что Озил согласовал с турецким грандом трехлетний контракт.

В нынешнем сезоне полузащитник на поле не выходил, поскольку не был включен в заявку «Арсенала».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фенербахче, Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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Super fanat
12 Января 2021, 09:57

Туда ему и идти, опальному плеймейкеру, променявшему игру на деньги.

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