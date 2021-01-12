Президент «Фенербахче»: «Сейчас у нас самые высокие шансы, чтобы подписать Озила»

|
12 Января 2021, 09:42,
|
|
Президент «Фенербахче» Али Коч высказался о переговорах с хавбеком лондонского «Арсенала» Месутом Озилом.
«Мы по-прежнему хотим подписать Месута. В данный момент «Фенербахче» имеет самые высокие шансы, чтобы подписать этого футболиста.
Пока нам не удалось оформить трансфер. Он может как состояться, так и сорваться. Будем сообщать о новостях по мере их поступления», - приводит слова руководителя издание Tribal Football.
Ранее СМИ сообщали, что Озил согласовал с турецким грандом трехлетний контракт.
В нынешнем сезоне полузащитник на поле не выходил, поскольку не был включен в заявку «Арсенала».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фенербахче, Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021
Туда ему и идти, опальному плеймейкеру, променявшему игру на деньги.