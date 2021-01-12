Яя Туре планирует стать тренером

Экс-футболист «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны» Яя Туре заявил о намерении начать тренерскую карьеру.

«Я часто разговаривал с Гвардиолой о различных аспектах игры. Хосеп видел, что я хорошо разбираюсь в тонкостях футбола. Президент «Манчестер Сити» говорил, что мне стоит попробовать себя в качестве наставника.

Мне казалось, что я пытаюсь более детально разобрать свою игру. Однако позже я понял, что просто размышляю как тренер», - приводит слова Туре портал Goal.com.

Напомним, что последним клубом ивуарийца был китайский «Циндао Хайню». О завершении карьеры он пока не объявлял.