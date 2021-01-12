Фернандиньо может вернуться в Бразилию

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12 Января 2021, 09:19,
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Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо близок к смене клубной прописки, об этом рапортует издание Globo Esporte.
Согласно данным источника, заинтересованность в подписании 35-летнего футболиста проявляет «Атлетико Паранаэнсе». Стоит отметить, что Фернандиньо является воспитанником этого клуба.
Действующее соглашение бразильца с манкунианским клубом истекает по завершении нынешнего сезона.
Хавбек защищает цвета «Манчестер Сити» с 2013-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги футболист принял участие в восьми встречах, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Фернандиньо
Мог бы ещё годик в АПЛ попылить :) А так, учитывая, что ему замену нужно подыскивать, может, и своевременно уходит...