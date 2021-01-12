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Озил: «Никогда не жалел о трансфере в «Арсенал»

12 Января 2021, 08:34,

Global Look Press

Немецкий хавбек Месут Озил заявил, что никогда не жалел о решении перейти в лондонский «Арсенала». В текущем сезоне полузащитник на поле не выходил, поскольку тренерский штаб не включил его в заявку.

«Я никогда не жалел о трансфере в «Арсенал». Были взлеты и падения, но жалеть точно не буду. Я испытывал реальное наслаждение от пребывания в «Арсенале», было много хороших моментов. Однако после перерыва, связанного с пандемией, все изменилось», - гласит сообщение футболиста в «Твиттере».

Озил выступает за «канониров» с 2013-го года. Его контракт с английским клубом истекает в конце текущего сезона.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил
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Комментарии (1)
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0
Ars1987
12 Января 2021, 10:36
Конечно не жалел. За такое бабло которое продолжает качать ска как нефтевышка из Арсенала. Я б тоже не жалел.
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