«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с голкипером

21-летний голкипер Натан Бишоп продлил сотрудничество с «Манчестер Юнайтед». Стороны поставили подписи под новым трудовым договором, рассчитанным до середины 2023-го года. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Напомним, что Натан пополнил ряды «красных дьяволов» в январе прошлого года. Он переехал на «Олд Траффорд» из клуба «Саутенд Юнайтед». Вратарь пока не сыграл ни одного поединка за первую команду манкунианцев.

После 16 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 33 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Команда Уле Гуннара Сульшера уступает лидирующему «Ливерпулю» по дополнительным показателям.