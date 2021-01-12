Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с голкипером

12 Января 2021, 08:11,

Global Look Press

21-летний голкипер Натан Бишоп продлил сотрудничество с «Манчестер Юнайтед». Стороны поставили подписи под новым трудовым договором, рассчитанным до середины 2023-го года. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Напомним, что Натан пополнил ряды «красных дьяволов» в январе прошлого года. Он переехал на «Олд Траффорд» из клуба «Саутенд Юнайтед». Вратарь пока не сыграл ни одного поединка за первую команду манкунианцев.

После 16 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 33 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Команда Уле Гуннара Сульшера уступает лидирующему «Ливерпулю» по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Натан Бишоп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола