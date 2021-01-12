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Сульшер – о матче с «Бёрнли»: «Мы должны сыграть агрессивно»

12 Января 2021, 00:40,

Global Look Press

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча с «Бёрнли».

«Мы должны сыграть агрессивно. Команда должна подходить к каждой игре ответственно и выкладываться на полную. Нельзя ни на секунду задумываться о том, что вы добились успеха, когда находитесь на вершине.

Турнирная таблица сейчас не имеет никакого значения, нужно просто набирать очки. В марте или апреле всё начнёт становиться понятнее», - цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Матч между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 12 января. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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