«Лион» нашёл замену Дембеле

|
11 Января 2021, 22:28,
|
|
Нападающий «Лестера» Ислам Слимани может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», алжирец близок к переходу в «Лион». Французский клуб видит в Слимани замену Муссе Дембеле, который с большой долей вероятности перейдёт в «Атлетико». Отмечается, что «Лион» и «Лестер» должны достичь договорённости уже в ближайшие часы, футболисту останется пройти медицинское обследование.
32-летний Слимани принял участие лишь в трёх матчах «Лестера» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился, его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лион, Лестер, Трансферы футбола - зима 2021, Ислам Слимани