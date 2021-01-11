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«Лион» нашёл замену Дембеле

11 Января 2021, 22:28,

Global Look Press

Нападающий «Лестера» Ислам Слимани может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», алжирец близок к переходу в «Лион». Французский клуб видит в Слимани замену Муссе Дембеле, который с большой долей вероятности перейдёт в «Атлетико». Отмечается, что «Лион» и «Лестер» должны достичь договорённости уже в ближайшие часы, футболисту останется пройти медицинское обследование.

32-летний Слимани принял участие лишь в трёх матчах «Лестера» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился, его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лион, Лестер, Трансферы футбола - зима 2021, Ислам Слимани
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