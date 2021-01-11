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Озил назвал команду мечты, состоящую из футболистов, с которыми он играл за «Арсенал»

11 Января 2021, 22:17,

Global Look Press

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил назвал команду своей мечты, состоящую из игроков, с которыми он играл за «канониров».

«Оспина, Санья, Косьелни, Мертезакер, Колашинац, Касорла, Ремзи, Гнабри, Озил, Санчес, Обамеянг», - написал немецкий футболист в «Твиттере».

Напомним, что Озил не выходил на поле в составе «Арсенала» с середины прошлого сезона. Контракт 32-летнего полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Озил близок к переходу в «Фенербахче», поклонником которого Месут является.

Озил выступает за «Арсенал» с сентября 2013 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил
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