Озил назвал команду мечты, состоящую из футболистов, с которыми он играл за «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил назвал команду своей мечты, состоящую из игроков, с которыми он играл за «канониров».

«Оспина, Санья, Косьелни, Мертезакер, Колашинац, Касорла, Ремзи, Гнабри, Озил, Санчес, Обамеянг», - написал немецкий футболист в «Твиттере».

Напомним, что Озил не выходил на поле в составе «Арсенала» с середины прошлого сезона. Контракт 32-летнего полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Озил близок к переходу в «Фенербахче», поклонником которого Месут является.

Озил выступает за «Арсенал» с сентября 2013 года.