«Брайтон» ведёт переговоры о трансфере Мойзеса Кайседо, им интересовался «Манчестер Юнайтед»

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11 Января 2021, 21:19,
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Полузащитник «Индепендьенте дель Валье» Мойзес Кайседо в ближайшее время переедет в Англию.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», переговоры о трансфере эквадорца ведёт «Брайтон». Отмечается, что в последние часы активизировался и «Ньюкасл».
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что интерес к 19-летнему футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».
Заметим, что несмотря на столь юный возраст, Кайседо уже имеет в своём активе один гол в четырех матчах за сборную Эквадора. Трансферная стоимость центрального полузащитника оценивается в пять миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ньюкасл, Брайтон, Трансферы футбола - зима 2021, Мойзес Кайседо