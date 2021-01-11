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«Брайтон» ведёт переговоры о трансфере Мойзеса Кайседо, им интересовался «Манчестер Юнайтед»

11 Января 2021, 21:19,

Global Look Press

Полузащитник «Индепендьенте дель Валье» Мойзес Кайседо в ближайшее время переедет в Англию.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», переговоры о трансфере эквадорца ведёт «Брайтон». Отмечается, что в последние часы активизировался и «Ньюкасл».

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что интерес к 19-летнему футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».

Заметим, что несмотря на столь юный возраст, Кайседо уже имеет в своём активе один гол в четырех матчах за сборную Эквадора. Трансферная стоимость центрального полузащитника оценивается в пять миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ньюкасл, Брайтон, Трансферы футбола - зима 2021, Мойзес Кайседо
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