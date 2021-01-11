Левандовски: «Клопп никогда не забывал, что мы в первую очередь люди»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился воспоминаниями о работе с Юргеном Клоппом.

«Юрген никогда не забывал, что мы в первую очередь люди, а во вторую – футболисты. У меня есть одна история. Мы сидели в раздевалке после праздников. Существует известный прием – съесть много чеснока, чтобы изо рта не пахло алкоголем. Юрген зашёл и начал всех обнюхивать и в один момент сказал: «Я чувствую запах. Это чеснок?». Конечно, он знал, для чего всё это было. И мы понимали. Но он просто оставил вопрос в воздухе и ушёл, не сказав больше ни слова. На мгновение в комнате воцарилось молчание, затем мы посмотрели друг на друга и начали смеяться», - цитирует польского футболиста The Player’s Tribune.