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Левандовски: «Клопп никогда не забывал, что мы в первую очередь люди»

11 Января 2021, 20:39,

Global Look Press

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился воспоминаниями о работе с Юргеном Клоппом.

«Юрген никогда не забывал, что мы в первую очередь люди, а во вторую – футболисты. У меня есть одна история. Мы сидели в раздевалке после праздников. Существует известный прием – съесть много чеснока, чтобы изо рта не пахло алкоголем. Юрген зашёл и начал всех обнюхивать и в один момент сказал: «Я чувствую запах. Это чеснок?». Конечно, он знал, для чего всё это было. И мы понимали. Но он просто оставил вопрос в воздухе и ушёл, не сказав больше ни слова. На мгновение в комнате воцарилось молчание, затем мы посмотрели друг на друга и начали смеяться», - цитирует польского футболиста The Player’s Tribune.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Юрген Клопп, Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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0
ингерман
11 Января 2021, 22:29

«Клопп никогда не забывал, что мы в первую очередь люди»
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а не тараканы.. )))

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