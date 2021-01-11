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​Дэвид Джеймс предлагает «Манчестер Сити» отпустить Агуэро в «ПСЖ»

11 Января 2021, 17:47,

Global Look Press

Бывший голкипер «Манчестер Сити» Дэвид Джеймс высказался по поводу нападающего Серхио Агуэро. В последнее время аргентинца слухи связывают с «ПСЖ».

«Я бы отпустил Агуэро. Это не отнимает того факта, что он является легендой «Манчестер Сити». Он всегда будет ею. Однако наступает момент, когда вы, полагаясь на игрока, не можете двигаться дальше. «Манчестер Сити» доказал, что может двигаться вперёд без Агуэро.

Мне кажется, что Агуэро один раз становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Мы говорим не об Алане Ширере, который делал это трижды. Агуэро является легендой «Манчестер Сити» и опасной угрозой для чужих ворот, но он часто травмируется.

Если «Манчестер Сити» сможет получить немного денег за Агуэро от «ПСЖ» с учётом количества его травм, возьмите их. Это будет прощание с любовью. Уверен, найдётся ряд игроков, которые хотели бы приехать в «Манчестер Сити» на место Агуэро», - приводит слова Джеймса для Stadium Astro Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Серхио Агуэро, Дэвид Джеймс
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