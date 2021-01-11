​«Челси» закрыл академию на неделю после 20 случаев заражения коронавирусом

«Челси» закрыл клубную академию сроком на одну неделю после 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на своих страницах информирует Goal.com. Клуб сообщил тренерам и игрокам академии, чтобы они оставались дома.

В течение недели здоровые молодые футболисты «Челси» будут тренироваться в домашних условиях. К их возвращению помещения академии будут подвергнуты глубокой очистке.

В Англии ситуация с коронавирусом в последние недели неутешительная. Это подчёркивают переносы ряда матчей и некоторый хаос с календарём. Так, например, «Тоттенхэм» готовился к игре с «Астон Виллой», а в итоге будет играть с «Фулхэмом». Об этом стало известно за два дня до матча.