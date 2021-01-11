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​«Челси» закрыл академию на неделю после 20 случаев заражения коронавирусом

11 Января 2021, 17:33,

Depositphotos

«Челси» закрыл клубную академию сроком на одну неделю после 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на своих страницах информирует Goal.com. Клуб сообщил тренерам и игрокам академии, чтобы они оставались дома.

В течение недели здоровые молодые футболисты «Челси» будут тренироваться в домашних условиях. К их возвращению помещения академии будут подвергнуты глубокой очистке.

В Англии ситуация с коронавирусом в последние недели неутешительная. Это подчёркивают переносы ряда матчей и некоторый хаос с календарём. Так, например, «Тоттенхэм» готовился к игре с «Астон Виллой», а в итоге будет играть с «Фулхэмом». Об этом стало известно за два дня до матча.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси
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