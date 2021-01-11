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Артета высказался о будущем Озила

11 Января 2021, 13:41,

Global Look Press

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном уходе из клуба немецкого полузащитника Месута Озила. 32-летний футболист не был включен в заявку «канониров» на нынешний сезон.

«Я знаю лишь то, что агенты Месута ведут переговоры с несколькими клубами. Официальных бумаг насчет этого перехода я пока не видел», - приводит слова специалиста издание Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Озил договорился о подписании трехлетнего контракта со стамбульским «Фенербахче».

Действующий трудовой договор полузащитника с лондонским «Арсеналом» истекает летом 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Месут Озил, Микель Артета
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Комментарии (1)
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Tytus
11 Января 2021, 14:52

Предупреждение: это создание опасно, ибо является энцефалитным клещём. Оно не только впивается в здоровое тело, да так, что не избавиться, но ещё и заражает опасной инфекцией, по сравнению с которой ковид - ерунда.

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