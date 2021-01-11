Артета высказался о будущем Озила

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11 Января 2021, 13:41,
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Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном уходе из клуба немецкого полузащитника Месута Озила. 32-летний футболист не был включен в заявку «канониров» на нынешний сезон.
«Я знаю лишь то, что агенты Месута ведут переговоры с несколькими клубами. Официальных бумаг насчет этого перехода я пока не видел», - приводит слова специалиста издание Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Озил договорился о подписании трехлетнего контракта со стамбульским «Фенербахче».
Действующий трудовой договор полузащитника с лондонским «Арсеналом» истекает летом 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Месут Озил, Микель Артета
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