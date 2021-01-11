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«Манчестер Юнайтед» не отпустил Уильямса в «Ньюкасл»

11 Января 2021, 13:30,

Global Look Press

Защитник «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс останется в манкунианском клубе, несмотря на интерес со стороны «Ньюкасла». Как сообщает издание Northern Echo, наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер лично настоял на сохранении 20-летнего игрока.

Что касается «Ньюкасла», то «сороки» рассчитывали оформить аренду Уильямса, однако после отказа решили свернуть переговоры.

Брендон выступает за первую команду «Манчестер Юнайтед» с 2019-го года. В сезоне-2020/2021 защитник принял участие лишь в одном поединке английской Премьер-лиги, проведя на поле всего шесть минут.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Брендон Уильямс
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