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«Ювентус» и «Тоттенхэм» претендуют на форварда «Штуттгарта»

11 Января 2021, 13:23,

Global Look Press

Нападающий Николас Гонсалес, выступающий за немецкий «Штуттгарт», находится в сфере интересов клубов английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

Согласно данным издания The Athletic, заинтересованность в подписании 22-летнего аргентинского форварда проявляют лондонский «Тоттенхэм», «Лидс» и туринский «Ювентус».

В нынешнем сезоне Гонсалес принял участие в 11 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

Контракт Николаса со «Штуттгартом» рассчитан до лета 2023-го года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Тоттенхэм, Штуттгарт, Трансферы футбола - зима 2021, Николас Гонсалес
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