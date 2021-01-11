«МЮ» назвал «ПСЖ» стоимость Погба

«ПСЖ» намерен побороться за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. В трансфере французского хавбека заинтересован новый главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

Согласно информации издания Le10sport, «красные дьяволы» готовы расстаться с 27-летним футболистом, если за него предложат 83 миллиона евро. Не исключено, что сделка может быть оформлена в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба сыграл 13 поединков, записав на свой счет один гол. Действующий трудовой договор Поля с манкунианским клубом рассчитан до середины 2022-го года.