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«МЮ» назвал «ПСЖ» стоимость Погба

11 Января 2021, 11:59,

Global Look Press

«ПСЖ» намерен побороться за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. В трансфере французского хавбека заинтересован новый главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

Согласно информации издания Le10sport, «красные дьяволы» готовы расстаться с 27-летним футболистом, если за него предложат 83 миллиона евро. Не исключено, что сделка может быть оформлена в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба сыграл 13 поединков, записав на свой счет один гол. Действующий трудовой договор Поля с манкунианским клубом рассчитан до середины 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Поль Погба, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (6)
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0
Манкунианец76
11 Января 2021, 15:24

блин..Классный вариант с ПСЖ,только деньги-это сейчас пшик!Французы имеют в своей обойме парочку отличных ребят,кто в обратку мог бы отправиться по обмену к нам!Кавани-живой пример того,как могут ребята с этого клуба заиграть в Англии.Ну а мы и дальше готовы им всяких ДиМарий,Погба и еще вдогонку можем Лингардиньо отправить)))

1
andpet
11 Января 2021, 15:24

да кому он нужен за такие деньги будет нас мучить пока не закончится контракт.ему надо было стать парикмахером а не футболистом на крайняк клоуном.

0
andi
11 Января 2021, 14:05

Ну если за Погба и даст кто такую сумму так это шейхи.

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3
Underdog
11 Января 2021, 13:58

Последний шанс спихнуть за такую сумму. Юве,Интер и другие клубы умеют считать деньги

2
Марченко Максим
11 Января 2021, 13:24

Удачно сплавить наконец-то))

1
RedMonk
11 Января 2021, 13:19

Удачи в продаже !

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