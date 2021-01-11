«МЮ» назвал «ПСЖ» стоимость Погба

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11 Января 2021, 11:59,
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«ПСЖ» намерен побороться за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. В трансфере французского хавбека заинтересован новый главный тренер парижан Маурисио Почеттино.
Согласно информации издания Le10sport, «красные дьяволы» готовы расстаться с 27-летним футболистом, если за него предложат 83 миллиона евро. Не исключено, что сделка может быть оформлена в текущее трансферное окно.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба сыграл 13 поединков, записав на свой счет один гол. Действующий трудовой договор Поля с манкунианским клубом рассчитан до середины 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Поль Погба, Трансферы футбола - зима 2021
блин..Классный вариант с ПСЖ,только деньги-это сейчас пшик!Французы имеют в своей обойме парочку отличных ребят,кто в обратку мог бы отправиться по обмену к нам!Кавани-живой пример того,как могут ребята с этого клуба заиграть в Англии.Ну а мы и дальше готовы им всяких ДиМарий,Погба и еще вдогонку можем Лингардиньо отправить)))
да кому он нужен за такие деньги будет нас мучить пока не закончится контракт.ему надо было стать парикмахером а не футболистом на крайняк клоуном.
Ну если за Погба и даст кто такую сумму так это шейхи.
Последний шанс спихнуть за такую сумму. Юве,Интер и другие клубы умеют считать деньги
Удачно сплавить наконец-то))
Удачи в продаже !