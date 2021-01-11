Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Дракслер может перейти в клуб АПЛ

11 Января 2021, 11:43,

Global Look Press

Руководство «Лидса» заинтересовано в подписании трудового соглашения с полузащитником «ПСЖ» Юлианом Дракслером, сообщает журналист Фабрицио Романо. Ранее стало известно, что французский гранд выставил 27-летнего немца на трансфер.

По данным инсайдера, английский клуб готов взять хавбека в аренду до конца сезона, поскольку не потянет полноценный трансфер игрока. «ПСЖ» рассчитывает выручить с продажи Дракслера порядка 30 миллионов евро.

Интерес к полузащитнику также проявляет лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне чемпионата Франции хавбек сыграл 11 матчей, забил два мяча и сделал результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лидс, Трансферы футбола - зима 2021, Юлиан Дракслер
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