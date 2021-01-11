Лэмпард: «Томори может уйти в аренду за игровой практикой»

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11 Января 2021, 11:33,
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Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался относительно будущего защитника команды Фикайо Томори.
«Пока этот вопрос открыт. Томори может уйти в аренду за игровой практикой. Это будет в интересах как футболиста, так и клуба.
Лично я доволен его трудолюбием и отношением к делу, однако непросто делать выбор при наличии пяти центральных защитников», - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.
Томори - воспитанник академии «пенсионеров». В сезоне-2020/2021 АПЛ Фикайо сыграл один матч, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фрэнк Лэмпард, Трансферы футбола - зима 2021, Фикайо Томори