Лэмпард: «Томори может уйти в аренду за игровой практикой»

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался относительно будущего защитника команды Фикайо Томори.

«Пока этот вопрос открыт. Томори может уйти в аренду за игровой практикой. Это будет в интересах как футболиста, так и клуба.

Лично я доволен его трудолюбием и отношением к делу, однако непросто делать выбор при наличии пяти центральных защитников», - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.

Томори - воспитанник академии «пенсионеров». В сезоне-2020/2021 АПЛ Фикайо сыграл один матч, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2024-го года.