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Лэмпард: «Томори может уйти в аренду за игровой практикой»

11 Января 2021, 11:33,

Global Look Press

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался относительно будущего защитника команды Фикайо Томори.

«Пока этот вопрос открыт. Томори может уйти в аренду за игровой практикой. Это будет в интересах как футболиста, так и клуба.

Лично я доволен его трудолюбием и отношением к делу, однако непросто делать выбор при наличии пяти центральных защитников», - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.

Томори - воспитанник академии «пенсионеров». В сезоне-2020/2021 АПЛ Фикайо сыграл один матч, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фрэнк Лэмпард, Трансферы футбола - зима 2021, Фикайо Томори
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