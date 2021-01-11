Моуринью: «Готовимся к «Астон Вилле», никто не говорил об отмене матча»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о предстоящей встрече с бирмингемской «Астон Виллой» в рамках 18-го тура чемпионата Англии.

«Следующий поединок у нас в среду. Никто мне не говорил об отмене, поэтому готовимся к «Астон Вилле». Будем тренироваться в привычном режиме, если не будет каких-то изменений», - приводит слова португальского тренера портал Goal.

Ранее стало известно, что в клубе из Бирмингема произошла вспышка COVID-19, из-за чего была закрыта тренировочная база команды.

Матч «Астон Вилла» - «Тоттенхэм» должен пройти 13-го января на арене «Вилла Парк» в Бирмингеме.