Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Сульшер высказался о шансах «МЮ» на победу в АПЛ

11 Января 2021, 10:30,

Global Look Press

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос о шансах своей команды в борьбе за чемпионский титул АПЛ.

«Еще даже не сыграна первая половина сезона. Каждая встреча в чемпионате Англии - это испытание на прочность. Сейчас мы удачно выступаем, собираемся продлить этот период. Нужно продолжить побеждать, чтобы не терять уверенность. Никто не вспомнит, как выглядела таблица 11-го января», - приводит слова норвежского специалиста портал Goal.

После 16 проведенных матчей «красные дьяволы» набрали 33 балла и занимают второе место в турнирной таблице. Манкунианцы уступают лидирующему «Ливерпулю» по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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