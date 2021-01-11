Сульшер высказался о шансах «МЮ» на победу в АПЛ

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос о шансах своей команды в борьбе за чемпионский титул АПЛ.

«Еще даже не сыграна первая половина сезона. Каждая встреча в чемпионате Англии - это испытание на прочность. Сейчас мы удачно выступаем, собираемся продлить этот период. Нужно продолжить побеждать, чтобы не терять уверенность. Никто не вспомнит, как выглядела таблица 11-го января», - приводит слова норвежского специалиста портал Goal.

После 16 проведенных матчей «красные дьяволы» набрали 33 балла и занимают второе место в турнирной таблице. Манкунианцы уступают лидирующему «Ливерпулю» по дополнительным показателям.