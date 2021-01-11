Арнаутович может вернуться в АПЛ

Руководство лондонского «Вест Хэма» намерено подписать нового нападающего после ухода французского форварда Себастьяна Алле в амстердамский «Аякс».

Согласно данным издания The Telegraph, «молотобойцы» планируют арендовать австрийца Марко Арнаутовича, ныне выступающего в чемпионате Китая за «Шанхай СИПГ». 31-летний футболист уже играл за английский коллектив с 2017-го по 2019-й год.

В чемпионате Китая Арнаутович провел 29 поединков, записав на свой счет 16 забитых мячей и четыре результативные передачи.

После 17 туров Премьер-лиги «Вест Хэм» набрал 26 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.