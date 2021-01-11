«Наполи» хочет усилиться защитником «Арсенала»

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11 Января 2021, 09:18,
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Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А, об этом информирует издание The Telegraph.
Согласно данным источника, заинтересованность в подписании 23-летнего шотландского игрока проявляет «Наполи». Неаполитанский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, чтобы закрыть вопрос с фланговым защитником.
Тирни пополнил ряды «канониров» летом 2019-го года, перебравшись из «Селтика». За его трансфер лондонцы заплатили 27 миллионов евро.
В текущем сезоне АПЛ Киран сыграл 16 матчей, отметившись голом и результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Киран Тирни
Здравствуйте
Мустафи забирайте и скажите спасибо
Оспины им мало? Пусть катятся к чёрту! Тирни и самим нужен... А вот если кризис клуба затянется и в ближайшие пару лет не попадём в ЛЧ, тогда можно будет парня и отпустить, чтобы не портить ему карьеру. Но не сейчас, когда Наполи из себя ничего особенного не представляет, а Тирни ещё может принести пользу Арсеналу. Ведущим игроком обороны может быть.
Ведущим игроком обороны может быть.????????????? Он уже ведущий игрок команды, один из базовых элементов всей игры. Когда на поле Ляка с мальчишками, Тирни очень эффективен, потому что есть с кем взаимодействовать. Когда же он с Аубой и Виллианом, игры нет, потому что играть не с кем.