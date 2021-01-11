«Наполи» хочет усилиться защитником «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А, об этом информирует издание The Telegraph.

Согласно данным источника, заинтересованность в подписании 23-летнего шотландского игрока проявляет «Наполи». Неаполитанский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, чтобы закрыть вопрос с фланговым защитником.

Тирни пополнил ряды «канониров» летом 2019-го года, перебравшись из «Селтика». За его трансфер лондонцы заплатили 27 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Киран сыграл 16 матчей, отметившись голом и результативной передачей.