Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Наполи» хочет усилиться защитником «Арсенала»

11 Января 2021, 09:18,

twitter.com

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А, об этом информирует издание The Telegraph.

Согласно данным источника, заинтересованность в подписании 23-летнего шотландского игрока проявляет «Наполи». Неаполитанский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, чтобы закрыть вопрос с фланговым защитником.

Тирни пополнил ряды «канониров» летом 2019-го года, перебравшись из «Селтика». За его трансфер лондонцы заплатили 27 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Киран сыграл 16 матчей, отметившись голом и результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Киран Тирни
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Комментарии (3)
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0
LMI
11 Января 2021, 09:59

Здравствуйте
Мустафи забирайте и скажите спасибо

0
Super fanat
11 Января 2021, 09:41

Оспины им мало? Пусть катятся к чёрту! Тирни и самим нужен... А вот если кризис клуба затянется и в ближайшие пару лет не попадём в ЛЧ, тогда можно будет парня и отпустить, чтобы не портить ему карьеру. Но не сейчас, когда Наполи из себя ничего особенного не представляет, а Тирни ещё может принести пользу Арсеналу. Ведущим игроком обороны может быть.

0
Tytus
11 Января 2021, 11:43

Ведущим игроком обороны может быть.????????????? Он уже ведущий игрок команды, один из базовых элементов всей игры. Когда на поле Ляка с мальчишками, Тирни очень эффективен, потому что есть с кем взаимодействовать. Когда же он с Аубой и Виллианом, игры нет, потому что играть не с кем.

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