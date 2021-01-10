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10 Января 2021, 20:37,
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Защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщил журналист Крис Уитли в «Твиттере», греческий футболист получил предложения от нескольких европейских клубов, он уйдёт «Арсенала» в ближайшее время. Отмечается, что Сократис определится с новым клубом на следующей неделе.
32-летний защитник не был заявлен за «Арсенал» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Контракт Сократиса с «канонирами» истекает 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что грек близок к переходу в «Фенербахче».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Сократис Папастатопулос