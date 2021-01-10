Мхитарян – один из двух игроков из топ-5 европейских лиг, кто в нынешнем сезоне забил 8 голов и отдал 8 голевых передач

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10 Января 2021, 17:52,
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян проводит один из лучших сезонов в карьере.
В сегодняшнем матче против «Интера» футболист сборной Армении отметился голевой передачей. Таким образом, в активе Мхитаряна восемь голов и восемь ассистов в нынешнем сезоне Серии А.
Как сообщает Opta, Генрих стал вторым футболистом из топ-5 европейских лиг, кто отдал восемь голевых передач и забил восемь мячей в сезоне-2020/21, компанию ему составил форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, на счету которого 10+11 по системе гол+пас.
31-летнитй Мхитарян перешёл в «Рому» в сентябре, заключив контракт с римским клубом сроком на один сезон.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Гарри Кейн, Генрих Мхитарян
Ну так Мики 11-метровые не бьёт. А у Кейна их целых, если не ошибаюсь, 3? А голевых передач у Кейна больше, это правда. Но я - о другом. Мики хотел играть в футбол и перешёл в Рому, потеряв в зарплате. В отличии от пиявки Озила, своим поведением втоптавшего своё имя в грязь.