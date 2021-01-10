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Мхитарян – один из двух игроков из топ-5 европейских лиг, кто в нынешнем сезоне забил 8 голов и отдал 8 голевых передач

10 Января 2021, 17:52,

Global Look Press

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян проводит один из лучших сезонов в карьере.

В сегодняшнем матче против «Интера» футболист сборной Армении отметился голевой передачей. Таким образом, в активе Мхитаряна восемь голов и восемь ассистов в нынешнем сезоне Серии А.

Как сообщает Opta, Генрих стал вторым футболистом из топ-5 европейских лиг, кто отдал восемь голевых передач и забил восемь мячей в сезоне-2020/21, компанию ему составил форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, на счету которого 10+11 по системе гол+пас.

31-летнитй Мхитарян перешёл в «Рому» в сентябре, заключив контракт с римским клубом сроком на один сезон.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Гарри Кейн, Генрих Мхитарян
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Комментарии (1)
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0
Tytus
10 Января 2021, 20:31

Ну так Мики 11-метровые не бьёт. А у Кейна их целых, если не ошибаюсь, 3? А голевых передач у Кейна больше, это правда. Но я - о другом. Мики хотел играть в футбол и перешёл в Рому, потеряв в зарплате. В отличии от пиявки Озила, своим поведением втоптавшего своё имя в грязь.

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