Мхитарян – один из двух игроков из топ-5 европейских лиг, кто в нынешнем сезоне забил 8 голов и отдал 8 голевых передач

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян проводит один из лучших сезонов в карьере.

В сегодняшнем матче против «Интера» футболист сборной Армении отметился голевой передачей. Таким образом, в активе Мхитаряна восемь голов и восемь ассистов в нынешнем сезоне Серии А.

Как сообщает Opta, Генрих стал вторым футболистом из топ-5 европейских лиг, кто отдал восемь голевых передач и забил восемь мячей в сезоне-2020/21, компанию ему составил форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, на счету которого 10+11 по системе гол+пас.

31-летнитй Мхитарян перешёл в «Рому» в сентябре, заключив контракт с римским клубом сроком на один сезон.