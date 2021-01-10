Цена – не показатель качества: Судьба 10 самых дорогих приобретений в истории «Челси»

«Челси» потратил этим летом на Тимо Вернера и Кая Хаверца более 130 миллионов евро. Из-за столь внушительного ценника к немецкому дуэту приковано особое внимание. Первые месяцы получились для них тяжёлыми во многом из-за завышенных ожиданий публики.

Журналист The Athletic Саймон Джонсон решил вспомнить десять самых дорогих приобретений лондонского «Челси» и проанализировать, насколько цена игрока повлияла на качество игры. Предлагаем перевод и адаптацию этого любопытного материала специально для "Евро-Футбол.Ру".

Большинство фанатов уверены, что если клуб потратит много денег на трансферы, то он автоматически станет сильнее. Выступления Кая Хаверца и Тимо Вернера в этом сезоне наглядно демонстрируют ошибочность такого суждения. С приходом Романа Абрамовича «Челси» стал одним из главных покупателей в мировом футболе. Некоторый топ-приобретения оказались удачными, другие – пустой тратой денег. Почему же так вышло?

The Athletic изучил 10 самых дорогих трансферов «Челси», чтобы найти ответ на вопрос: «Стоит ли ждать лучших времен для Хаверца и Вернера?»

ЭРНАН КРЕСПО. 16.8 млн фунтов из «Интера». Август 2003

По каким-то странным причинам Эрнан Креспо регулярно мелькает в топах провальных трансферов «Челси», хотя на самом деле это совершенно не так. Но об этом ниже.

Первый сезон аргентинца в «Челси» получился крайне непростым. Правда дело тут совершенно не в футболе. Креспо с трудом пытался адаптироваться к жизни в Англии. Он не владел английским, а позже Эрнан жаловался, что клуб практически никак не помогал ему устроиться в новой стране. Но это далеко не самое страшное.

В дебютный год у его супруги случилось сразу два выкидыша, а их дом подвергся вооруженному ограблению. Сложно требовать от игрока классной игры на фоне таких проблем.

Креспо стал одним из первых новичков «Челси» при Абрамовиче, который решил тупо купить 11 новых игроков стартового состава. На смену слаженному дуэту форвардов Гудьонсен-Хассельбайнк пришла пара Эрнан Креспо – Адриан Муту. Естественно, сразу наладить взаимопонимание оказалось непросто.

Бывший игрок сборной Аргентины забил шесть голов в девяти матчах, но проблемы в личной жизни и травмы напрямую отразились на качестве его игры. Однако даже при таком стечении обстоятельств Креспо сумел забить 10 голов в АПЛ за 19 матчей. Его умение завершать атаки не подвергалось сомнению, но на самый главный матч года в полуфинале Лиги чемпионов против «Монако» Клаудио Раньери вновь доверился проверенному дуэту Гудьонсен-Хаселбайнк. Ту встречу, в итоге, выиграли монегаски.

Креспо отправили в годичную аренду в «Милан», а затем он вернулся в «Челси» на один сезон в 2005-м. Тогда Моуриньо чередовал в нападении Креспо и новую звезду команды – Дидье Дрогба. За свою карьеру в «Челси» Эрнан провел 73 матча, а в 49 матчах Премьер-лиги забил 20 голов. Согласитесь – не самая плохая статистика.

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ДИДЬЕ ДРОГБА. 24 млн фунтов из «Марселя». Июль 2004

О Дидье Дрогба написано огромное количество статей, и вряд ли стоит вновь рассказывать о его величии. Но пример Дрогба наглядно демонстрирует, насколько важно проявлять терпение по отношению к дорогостоящим игрокам. Траты на них могут окупиться в разы.

Когда Дрогба уходил из «Челси» в 2012-м, болельщики признали его лучшим игроком в истории клуба. И это совершенно неудивительно, учитывая его невероятный вклад в победу в Лиге чемпионов всего несколько месяцами ранее. Прекрасный способ получить новый контракт спустя несколько сезонов. В 2014/15-м Дрогба вернулся в «Челси» помочь клубу выиграть ещё два трофея.

Дрогба обязан стать примером для Вернера и Хаверца, потому что звезда Дидье зажглась далеко не в первый сезон. На самом деле популярность пришла к Дрогба только через три года. За первые два сезона он отыграл лишь 38 матчей в АПЛ, так как делил место в старте с Эрнаном Креспо. Не будем забывать и о Гудьонсене, который выходил в старте 30 раз в сезоне 2004/05. Моуринью чаще доверял исландцу, потому что тот прекрасно сыгрался с молниеносными вингерами в лице Арьена Роббена и Дэмьена Даффа.

Дрогба неоднократно собирался уйти из «Челси». В 2006-м Дидье освистали болельщики во время победы над «Манчестер Сити», а также после увольнения Жозе Моуринью.

Ивуариец стал основным форвардом в сезоне 2006/07 и с тех пор его место в составе никогда не подвергалось сомнению.

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АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО. 30.8 млн фунтов из «Милана». Май 2006

Моуринью хотел добавить в команду топ-форварда. Шевченко не был его первым выбором, но у Романа Абрамовича был свой взгляд на трансферную политику. И это оказывало дополнительное давление на Моуринью.

Шевченко пришёл в «Челси» после травмы, которую он получил в концовке сезоне. И из-за проблем с физподготовкой Андрею было тяжеловато сразу войти в игровой ритм. Тем не менее, присутствие Шевченко явно пошло на польщу Дрогба, который провел один из своих лучших сезонов, наколотив 33 гола. Желание оставить в тени великого Шевченко явно вдохновляло Дидье.

Моуринью стал заложником дружбы Шевченко и Абрамовича. Португалец был вынужден выпускать украинца, хотя тот находился явно не в форме. Он забил лишь девять голов за свою карьеру в «Челси». И такое выступление Шевченко во многом отразилось на карьере Моуринью.

Португальца убрали из команды через 16 месяцев после трансфера Шевченко.

ФЕРНАНДО ТОРРЕС. 50 млн фунтов из «Ливерпуля». Январь 2011

Бывшему игроку «Ливерпуля» крайне сложно заставить визжать от восторга бывшего игрока «Манчестер Юнайтед». Однако именно это случилось, когда Фернандо Торрес в футболе «Челси» забил в 2012-м тот самый гол в ворота «Барселоны», а Гари Нэвилл едва не потерял сознание от экстаза.

Но Торрес прошёл примерно по тому же пути, что и Шевченко несколько лет назад. Эту покупку снова шла от Романа Абрамовича, а Карло Анчелотти просто согласился встроить Фернандо в свою команду. У его преемников в лице Андре Виллаш-Боаша и Роберто ди Маттео были точно такие же трудности с испанским форвардом.

Торрес, как и Шевченко, пришёл в «Челси» после тяжёлой травмы колена. Карьера Дрогба в «Челси» уже подходила к концу, но стиль игры лондонцев подходил ему больше, чем Торресу. Фрэнк Лэмпард понимал Дрогба с полуслова, а у Торреса никогда не было подобной связи ни с кем из футболистов «Челси».

На «Энфилде» Торреса боготворили, а на «Стэмфорд Бридж» он оказался среди многочисленных победителей. И это явно давило на Фернандо. Он перестал быть звёздным игроком, он стал одним из.

Чем-то эта ситуация напоминает ту, в которой оказались Вернер и Хаверц. Оба были в центре внимания в «РБ Лейпциге» и в «Байере». В «Челси» же им приходится биться за место под солнцем.

ЭДЕН АЗАР. 32 млн фунтов из «Лилля». Июнь 2012

У этого таланта никогда не было проблем с попаданием в состав. Азар пришёл в «Челси» сразу после победы «синих» в Лиге чемпионов. Лучшего времени для трансфера сложно было представить. Старый «Челси» достиг максимума, и команде нужна была свежая кровь.

У Азара фактически не было конкурентов на левом краю атаке в сезоне 2012/13. Его соперниками за место в основе были Виктор Мозес и Марко Марин. Сами понимаете, какой была эта «борьба».

Когда в команду вернулся Моуриньо, он приобрел сразу несколько игроков в нападение, чтобы те заставили Азара хотя бы немного понервничать. «Челси» подписал Виллиана, Шюррле и Салаха. Моуриньо публично критиковал Эдена за то, что тот слабо отрабатывает в обороне. Особенно бельгийцу досталось после поражения от «Атлетико» в Лиге чемпионов в 2014-м.

Но, в целом, Азар сразу стал в «Челси» звездой. С 2012 по 2019 годы у бельгийца был лишь один слабый сезон, да и то это случилось из-за травмы (в 2015/16). Азар, как и Дрогба, стал одним из самых желанных игроков «Челси» для других команд.

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ДИЕГО КОСТА И СЕСК ФАБРЕГАС. 32 и 30 млн фунтов из «Атлетико» и «Барселоны» соответственно. Лето 2014

Эти парни должны вдохновить Хаверца и Вернера на то, как нападающий и полузащитник могут перевернуть игру «Челси». Коста и Фабрегас пришли в «Челси» с понятной целью – превратить команду-претендента в команду-чемпиона.

Моуриньо хотел креативного человека в центр поля и эффективного центрального нападающего. И Фабрегас, и Коста блестяще справились с этими ролями. У испанцев было потрясающее взаимопонимание. Фабрегасу достаточно было поднять глаза, а Коста уже начинал забегание. Их дуэт стал смертельным оружием для «Челси». Они провели вместе три великолепным сезона.

Вот лишь малый пример их взаимопонимания.

Они, как и Азар, стали ключевым игроками «Челси», позволившими клубу снова стать чемпионом Англии.

НГОЛО КАНТЕ. 30 млн фунтов из «Лестера». Июль 2016

Когда Канте сиял в «Лестере», «Челси» упал непривычно низко – на десятое место в АПЛ. Причин неудач было много, но одна из них – отсутствие классного опорника. Неманья Матич и Джон Оби Микель – неплохие, но крайне медленные игроки. Именно поэтому «Челси» приобрел Канте, чтобы придать «искры» в центре поля.

Конте передвинул Микеля чуть выше, что позволило Канте и Матичу образовать эффективный дуэт, играя по схеме 3-4-3.

В своём дебютном сезоне за «Челси» Канте не только выиграл АПЛ, но и был признан игроком года по версии футболистов и журналистов.

Канте и по сей день остается одним из ключевых игроков для «Челси». И вполне справедливо, что Нголо теперь является самым высокооплачиваемым футболистом. Правда при Лэмпарде Канте всё ещё не показывает свой праймовый футбол. Всё из-за травм, а также из-за смены роли в клубе, которую придумал Маурицио Сарри.

Но даже если дела у Канте идут не очень, вы никогда не услышите недовольства Нголо. И это отличный пример для Вернера и Хаверца.

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АЛЬВАРО МОРАТА. 60 млн фунтов из «Реала». Июль 2017

Мората не может жаловаться на то, что он был не нужен тренеру. Антонио Конте жаждал подписал Альваро, который играл у него в «Ювентусе». Конечно, летом 2017-го первым выбором итальянца был Ромелу Лукаку, но тот решил не возвращаться в «Челси» и перешёл в «МЮ». Тем не менее, у Мораты была идеальная возможность стать главной звездой в атаке у «Челси».

Мората хорошо начал свой сезон (как и Вернер), но потом всё пошло наперекосяк. Испанец не сумел стать своим в Лондоне.

До перехода в «Челси» он провёл всего 49 матчей за «Реал» и «Ювентус». Он не привык находиться под постоянным давлением в топ-клубе.

Дальше начались проблемы со спиной, и через 18 месяцев Мората бесславно покинул «Челси».

КЕПА АРИСАБАЛАГА. 71.6 млн фунтов из «Атлетика». Август 2018

Трудно не симпатизировать Кепе. Он прошёл путь от самого дорогого вратаря в мире до самого дорогого «лавочника». Его репутация и доверие к нему разлетелись на куски.

Приобретение Кепы произошло куда быстрее, чем трансферы Вернера и Хаверца. У «Челси» были другие планы на счёт вратарской позиции. Главной задачей «Челси» в 2018-м было переподписать контракт с Тибо Куртуа, который было номером один в команде с 2014-го года. Почему этого не произошло – другой вопрос.

Фактически «Реал» мог заполучить Кепу вместо Куртуа, но Зинедин Зидан в самый последний момент наложил вето на этот трансфер в январе 2018-го. Тогда француз решил побороться за Куртуа, а Тибо только и ждал этого предложения.

Не секрет, что и «Реал», и «Челси» активно наблюдали за бразильцем Алиссоном, но их всех опередил «Ливерпуль». Когда Куртуа пропустил подготовку к сезону, стало понятно, что «Челси» надо избавляться от бельгийца с истекающим контрактом.

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В «Челси» мог оказаться Каспер Шмейхель, но «Челси» остановил выбор на Кепе, который в то время соперничал с Давидом де Хеа за пост основного вратаря сборной Испании. Куртуа продали за 35 миллионов фунтов, а Кепу купили в два раза дороже. Естественно, что такой ценник удивил всех. И в этом нет ни малейшей вины самого Кепы.

Когда «Реал» отказался от покупки Аррисабалаги, «Атлетик» подписал с ним новый контракт, в который заложил такую «клаусулу». Удивительно, что «Челси» согласился её выплатить.

Теперь ворота «Челси» защищает Эдуар Менди, а надежды на возвращение Кепы в состав практически нет.

Вернер и Хаверц пока что не оправдывают свои ценники, но у них ещё есть время всё исправить.

Перевод и адаптация Максим МАЛЮКОВ