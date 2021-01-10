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Арбитр Оливер признал, что должен был наказать Пикфорда за нанесение травмы ван Дейку

10 Января 2021, 14:50,

Global Look Press

Арбитр Премьер-лиги Майкл Оливер прокомментировал своё решение в дерби «Эвертона» и «Ливерпуля», когда вратарь Джордан Пикфорд влетел в Виргила ван Дейка и нанёс тому серьёзную травму.

«Это был большой матч, команды неслись вперёд. В том эпизоде изначально мы думали: «Это не может быть пенальти, потому что это офсайд. Нужно для начала проверить момент на офсайд». Я сказал ВАР: «Если там нет офсайда, я дам пенальти».

Мы все, в том числе и я, не думали о проблеме так, как следовало бы. Мы были слишком увлечены рассмотрением эпизода шаг за шагом, не думая о более широком процессе, в котором должны были рассмотреть контакт, а не думать просто о том, был там пенальти или нет.

Нужно было зафиксировать офсайд, но при этом наказать Пикфорда», - сказал Оливер Daily Mail.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Эвертон, Виргил Ван Дейк, Джордан Пикфорд
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Комментарии (1)
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1
Tytus
10 Января 2021, 16:49

Самый, на мой взгляд, противоречивый судья в АПЛ. А если без церемоний - самый проблемный. Когда он судит игры Арсов, меня это всегда напрягает - так и жду какой-нибудь пакости. Причём пакость может быть в обе стороны.

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