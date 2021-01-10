Арбитр Оливер признал, что должен был наказать Пикфорда за нанесение травмы ван Дейку

Арбитр Премьер-лиги Майкл Оливер прокомментировал своё решение в дерби «Эвертона» и «Ливерпуля», когда вратарь Джордан Пикфорд влетел в Виргила ван Дейка и нанёс тому серьёзную травму.

«Это был большой матч, команды неслись вперёд. В том эпизоде изначально мы думали: «Это не может быть пенальти, потому что это офсайд. Нужно для начала проверить момент на офсайд». Я сказал ВАР: «Если там нет офсайда, я дам пенальти».

Мы все, в том числе и я, не думали о проблеме так, как следовало бы. Мы были слишком увлечены рассмотрением эпизода шаг за шагом, не думая о более широком процессе, в котором должны были рассмотреть контакт, а не думать просто о том, был там пенальти или нет.

Нужно было зафиксировать офсайд, но при этом наказать Пикфорда», - сказал Оливер Daily Mail.