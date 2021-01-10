​Арбитр АПЛ Оливер поговорил об отношениях с футболистами

Арбитр английской Премьер-лиги Майкл Оливер поговорил о своей работе.

«Все судьи разные, у каждого свой стиль. Между судьей и футболистом есть дистанция, но мы тоже участвуем в игре. Я уже одиннадцатый сезон работаю в АПЛ. Меня знают все, и я знаю всех. Если я работаю на игре «Тоттенхэма», то было бы странно называть Гарри Кейна «десятым номером». Все его знают, так почему бы мне не называть его «Гарри»? И он называет меня «Майкл». За годы работы у судьи завязываются отношения с игроками. Это нормально, это профессионально, если вы знаете, где черта, и не переступаете через неё.

Я не думаю, что есть опасность фаворитизма. Если я вижу нарушение и даю свисток, то не думаю: «Я назначу фол, потому что это Гарри Кейн или Кевин де Брёйне». У вас нет времени так думать. Это просто реакция. Это то, что ты делал тысячи раз.

Важно знать характеристики игроков и стили игры. Допустим, «Сток Сити» хотел зарабатывать больше штрафных, потому что на стандартах у них больше моментов. Нужно знать об этом, чтобы лучше выполнять свою работу», - цитирует Оливера Daily Mail.